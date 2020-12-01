Вашингтон, , 05:59 — REGNUM Посольство России в США приняло участие в организации вылета на родину граждан России, ожидающих депортации. Об этом вечером 30 ноября сообщает пресс-служба посольства.

Сотрудники посольства РФ 30 ноября посетили расположенный в городе Йорке (штат Пенсильвания) иммиграционный центр, где встретились с российскими гражданами, подлежащими депортации в Россию спецрейсом 2 декабря.

«В ходе выездной консульской сессии нашим соотечественникам были выданы свидетельства на возвращение в Российскую Федерацию», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «сделать важный шаг для возвращения россиян на родину» сотрудникам посольства удалось «благодаря тесному сотрудничеству с Иммиграционной и таможенной службой США».

Как сообщало ИА REGNUM, посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Москва расценивает новые ограничительные меры Вашингтона в отношении российских компаний как нелегитимные и дискриминационные.

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