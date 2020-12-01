Москва, , 05:37 — REGNUM Современная мировая элита под разговоры о демократии уничтожает главную опору демократии — гражданина, заявил лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«Мы, конечно, хотим демократии. В принципе, что в ней такого плохого — брать и избирать людей. Но только для того, чтобы была демократия, нужно гражданское общество, чтобы избирали граждане, а не некий глобалистический фарш. А существенная часть населения каждой из так называемых национальных стран уже состоит из этого фарша. И мы это видим везде, тот же Пашинян, когда его избирали или Зеленского», — заявил Кургинян.

При этом, по словам Кургиняна, ему не нужна такая демократия, при которой за Байдена голосует 845% населения штата или где-нибудь еще проголосовали люди 1805 года рождения.

На фоне уничтожения трех столпов буржуазии — семьи, частной собственности и государства, мы сталкиваемся, по словам политолога с глобальным растлением все краеугольных ценностей, которые делают человека человеком, что характерно для периода гибели империи.