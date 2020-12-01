Москва, 1 декабря 2020, 05:37 — REGNUM Современная мировая элита под разговоры о демократии уничтожает главную опору демократии — гражданина, заявил лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
При этом, по словам Кургиняна, ему не нужна такая демократия, при которой за Байдена голосует 845% населения штата или где-нибудь еще проголосовали люди 1805 года рождения.
На фоне уничтожения трех столпов буржуазии — семьи, частной собственности и государства, мы сталкиваемся, по словам политолога с глобальным растлением все краеугольных ценностей, которые делают человека человеком, что характерно для периода гибели империи.