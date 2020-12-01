Вашингтон, , 05:02 — REGNUM Уголовное дело бывшего советника Белого дома по нацбезопасности Майкла Флинна, которого помиловал президент США Дональд Трамп, должно быть закрыто. С такой просьбой в суд обратилось американское министерство юстиции, передает телеканал CNN.

В заявлении отмечается, что сам генерал и его защита ознакомились с решением главы государства и согласны с ним, а также теми мерами, которые были предложены суду.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября глава спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США, демократ Адам Шифф заявил, что Дональд Трамп злоупотребил правом помилования, когда амнистировал Майкла Флинна.

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