Вашингтон, , 04:28 — REGNUM Администрация президента США Дональда Трампа планирует назначить на пост главы Индо-Тихоокеанского командования Вооружённых сил США командующего Тихоокеанским флотом адмирала Джона Акилино. Об этом со ссылкой на официальных лиц 30 ноября сообщает газета The Wall Street Journal.

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Ожидается, что занимающий этот пост в настоящее время адмирал Филип Дэвидсон вскоре уйдёт в отставку. Кандидатура Акилино должна будет пройти утверждение в Сенате Конгресса США. Этот вопрос может быть рассмотрен в Сенате в начале зимы.

Напомним, что глава Индо-Тихоокеанского командования ВС США отвечает за все военные операции в азиатском регионе, включая Китай.

Газета отмечает, что у будущей администрации кандидата в президенты США Джо Байдена могут быть иные виды на данную должность.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Индо-Тихоокеанского командования США адмирал Филип Дэвидсон встретился с министром обороны Южной Кореи Со Уком, с которым обсудил ситуацию на Корейском полуострове и вопросы двустороннего военного альянса.

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