Кемерово, , 04:06 — REGNUM Режим неблагоприятных метеорологических условий в Кемерове, Новокузнецке и Прокопьевске объясняется их расположением. Об этом заявил заместитель губернатора Кемеровской области по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов.

«Причины, как уже не раз говорилось, это географическое расположение, мы находимся в Кузнецкой котловине, и климатические условия. В морозную безветренную погоду нарушается движение слоев воздуха, и над городами повисает смог. Это дым от печного отопления, выхлопные газы автомобилей и выбросы промышленных предприятий», — написал Панов в своём Instagram.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что режим НМУ в трёх городах Кузбасса был объявлен до 18:.00 30 ноября 2020 года.

По данным кемеровского гидрометцентра, 1 декабря в регионе сохраняются дым, дымки, ухудшение видимости до 1000 метров и менее.