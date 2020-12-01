Сараево, , 04:08 — REGNUM Председатель палаты представителей парламентской ассамблеи Боснии и Герцеговины Небойша Радманович встретился 30 ноября в Белграде в рамках официального визита в Сербию с председателем национального собрания Сербии Ивицей Дачичем. Об этом сообщает боснийское новостное агентство N1.

В открытой и тёплой беседе, в которой принял участие глава парламентской группы дружбы Сербии с Боснией и Герцеговиной Александр Мартинович, собеседники обменялись мнениями о двусторонних отношениях, а также о текущей политической ситуации в регионе.

Дачич подчеркнул, что Сербия придает большое значение сохранению и развитию добрых и дружественных двусторонних отношений с Боснией и Герцеговиной.

Дачич повторил внешнеполитическую позицию Белграда, согласно которой Сербия уважает суверенитет и территориальную целостность Боснии и Герцеговины и Дейтонское мирное соглашение. Он отметил, что в данное соглашение могут быть внесены поправки только с согласия и консенсуса всех трех народов и двух энтитетов Боснии и Герцеговины.

Напомним, что Дейтонское соглашение является договорённостью о прекращении огня, разделении враждующих сторон и обособлении территорий, положившее конец гражданской войне в Республике Босния и Герцеговина 1992—1995 гг. Согласно данному соглашению, Босния и Герцеговина была разделена на два энтитета: Босния и Герцеговина и Республика Сербская.