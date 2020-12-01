Вашингтон, , 03:48 — REGNUM Заявление об своей отставке подал специальный советник Белого дома по пандемии нового коронавируса Скотт Атлас, передает телеканал Fox News со ссылкой на документ.

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По сведениям журналистов, чиновник не назвал причин этого решения. Отмечается, что советник находился на этом посту 130 дней, которые были отведены ему изначально при назначении. Атлас не раз подвергался критике, поскольку, по мнению ряда ученых, якобы преуменьшал угрозу коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 ноября президент США Дональд Трамп написал в своем Twitter, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов должно незамедлительно рассмотреть заявку фармкомпании Moderna по поводу одобрения ее вакцины от SARS-CoV-2.

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