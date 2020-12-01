Бейрут, , 03:23 — REGNUM Истребители ВВС Израиля в течение 30 ноября многократно вторгались в воздушное пространство Ливана с разведывательными целями. Об этом сообщает портал El Nashra.

По его данным, израильские истребители несколько раз пролетали на небольшой высоте над Бейрутом и южными окраинами ливанской столицы, именно над теми районами, где проживают сторонники шиитской партии «Хезболла», воюющей в соседней Сирии на стороне правительственной армии.

Отмечается, что наряду с израильскими самолётами, которые продолжают полёты над Ливаном, над горным массивом Джебель-эш-Шейх, у Голанских высот, населённых пунктов Рашая-эль-Вади, Акруб и Хасбая были замечены беспилотные летательные аппараты Израиля.

Как сообщало ИА REGNUM, высокопоставленный представитель «Хезболлы» шейх Наим Касем заявил Al Manar TV 27 ноября, что Иран ответит на убийство учёного-ядерщика Мохсена Фахризаде.

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