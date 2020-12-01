Баня-Лука, Босния и Герцеговина, , 03:25 — REGNUM Президент Республики Сербской Милорад Додик на пресс-конференции в Баня-Луке 30 ноября заявил, что инициативы о внесении поправок в конституцию Боснии и Герцеговины не будут рассматриваться на заседании президиума, так как для Республики Сербской они неприемлемы. По его словам, должна соблюдаться воля двух энтитетов и трех составляющих их народов, чтобы можно было что-то изменить. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Dnevni avaz.

Додик подчеркнул, что он уже слушает эти инициативы 20 лет, и они «попахивают нафталином».

«В принципе, в этом нет ничего нового, но они продолжают пытаться сделать то же самое. Люди должны понимать, что этот вопрос не будет внесен на повестку дня. Они могут выдвигать любые инициативы, но в Боснии и Герцеговине должна сохранится основа — конституция. Воля двух энтитетов и трёх составляющих их народов по вопросу изменения основ государственности должна уважаться», — отметил Додик.