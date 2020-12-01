Баку, 1 декабря 2020, 02:42 — REGNUM Лачинский район Нагорного Карабаха перешёл под контроль подразделений азербайджанской армии, сообщает 1 декабря пресс-служба Минобороны Азербайджана.
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«Подразделения Азербайджанской Армии 1 декабря вошли в Лачинский район», — говорится в заявлении.
В подтверждение информации ведомство распространило фото‑ и видеоматериалы, свидетельствующие о передвижении колонны военных в ночное время суток.
Напомним, район занят по трёхстороннему заявлению, подписанному президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом России Владимиром Путиным. Ранее аналогичным образом под контроль Баку перешли Агдамский и Кельбаджарский районы.
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