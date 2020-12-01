Буэнос-Айрес, , 02:31 — REGNUM Президент Аргентины Альберто Фернандес обсудил по телефону с кандидатом в президенты США от демократов Джо Байденом отношения между странами, сообщает пресс-служба аргентинского лидера.

В разговоре Фернандес назвал Байдена избранным президентом и поздравил его с победой на выборах. По мнению президента Аргентины, победа демократа открывает возможности для улучшения связей США со странами Латинской Америки. В свою очередь Байден подтвердил желание более тесно сотрудничать с латиноамериканскими странами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее кандидата в президенты от Демократической партии США Джо Байдена пригласил на саммит НАТО генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. В приглашении он назвал демократа избранным президентом США.