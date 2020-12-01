Вена, , 02:01 — REGNUM Правительство Саудовской Аравии допускает отказ от поста сопредседателя министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), которое она занимает вместе с Россией. Об этом 30 ноября сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники.

По информации источников, причина отказа кроется в несогласии Эр-Рияда со статусом-кво на нефтяном рынке и несговорчивостью некоторых членов ОПЕК по вопросу дальнейшего сокращения нефтедобычи.

Отмечается также, что пост сопредседателя вместо Саудовской Аравии отказались занять Объединённые Арабские Эмираты.

Напомним, Россия и Саудовская Аравия — крупнейшие производители нефти, принявшие на себя наибольший объём обязательств по апрельской сделке.

30 ноября 2020 года члены ОПЕК достигли консенсуса о продлении ограничения добычи на три месяца, и при этом они взяли паузу для дальнейших консультаций со станами, которые не входят в картель. Разногласия в группе вызывают механизмы сокращения нефтедобычи в 2021 году.

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