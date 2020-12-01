Багдад, , 01:59 — REGNUM Контртеррористическое подразделение Ирака ликвидировало шестерых боевиков из «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на севере страны, сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что бойцы подразделения при поддержке авиации коалиции во главе с США атаковали базу террористов в горах. В результате боя были ликвидированы шестеро боевиков. Один из сотрудников контртеррористического подразделения получил ранения.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 ноября теракт произошел в иракской провинции Салахаддин. В результате взрыва погибли три мирных жителя.

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