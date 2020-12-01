Вашингтон, , 01:36 — REGNUM Китайская государственная компания China National Electronics Import & Export Corporation (CEIEC) была включена в санкционный список минфина США за связи с Венесуэлой, сообщается на сайте американского ведомства.

По информации министерства, корпорация осуществляла помощь руководству Боливарианской Республики в ограничении доступа в интернет на территории страны, проведении слежки в киберпространстве и совершении кибератак против политических противников.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 ноября США ввели санкции в отношении двух российских и двух китайских компаний за поставки технологий и материалов для ракетной программы Ирана.

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