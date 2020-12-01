Киев, , 01:44 — REGNUM Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, находящийся с рабочим визитом в Турции, обсудил с президентом Тайипом Эрдоганом перспективы заключения соглашения о зоне свободной торговли. Об этом сообщает пресс-служба украинского правительства.

«Стороны обсудили вопросы торгово-экономического и энергетического сотрудничества, а также в сфере транспорта и оборонно-промышленного комплекса», — говорится в сообщении правительства Украины.

Также Шмыгаль отметил, что «завершение переговоров о заключении Соглашения о свободной торговле является одним из важнейших вопросов повестки дня двусторонних отношений Украины и Турции». Он назвал привлечение иностранных инвестиций в государственный сектор экономики «одним из приоритетов реформ на Украине», и выразил надежду на скорое проведение третьего заседания украинско-турецкой рабочей группы по вопросам государственно-частного партнёрства.

Напомним, что по итогам официального визита президента Украины Владимира Зеленского в Турцию в августе, стороны заявили о намерении достичь соглашения о свободной торговле между странами.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство обороны Украины готовится закупить у турецкой частной оборонной компании «Baykar Makina» беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2.

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