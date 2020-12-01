Тегеран, , 07:52 — REGNUM 30 ноября министры иностранных дел Афганистана и Кувейта в отдельных телефонных разговорах со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом выразили сожаление по поводу убийства ведущего иранского ученого Мохсена Фахризаде. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

В телефонном разговоре с министром иностранных дел Ирана Зарифом глава МИД Афганистана Мохаммед Ханиф Атмар передал свои глубочайшие соболезнования иранскому правительству и народу в связи с недавним террористическим актом. Министр иностранных дел Афганистана подчеркнул, что терроризм осуждается афганским правительством в любых формах и проявлениях.

Министры также обменялись мнениями по другим вопросам, связанным с документом о всеобъемлющем сотрудничестве двух стран, а также открытием железной дороги Хаф — Герат.

Ранее в тот же день министр иностранных дел Кувейта шейх Ахмад Насер Аль-Мохаммад ас-Сабах также выразил сочувствие иранскому народу и правительству в связи с совершенным террористическим нападением.

30 ноября министры иностранных дел Омана, Катара, Сирии, Швеции и Швейцарии, а также глава политического бюро ХАМАСа передали свои соболезнования в связи с убийством Фахризаде в ходе отдельных телефонных переговоров с Зарифом.