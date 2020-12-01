Тегеран, , 08:06 — REGNUM 30 ноября состоялась траурная церемония похорон иранского ученого Мохсена Фахризаде в присутствии министра обороны Ирана бригадного генерала Амира Хатами. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В церемонии приняли участие командующий Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) генерал-майор Хосейн Салами, начальник полиции Ирана бригадный генерал Хосейн Аштари, командующий воздушно-космическими силами КСИР бригадный генерал Амир-Али Гаджизаде, командующий сухопутными войсками Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) бригадный генерал Мохаммад Пакпур и командующий силами КСИР Кудс бригадный генерал Эсмаил Гаани.

Тело мученика Фахризаде было перенесено в святыню Имама Резы в Мешхеде. Затем его перевезли в Кум для проведения специальной церемонии в мавзолее Хадрат Масуме.

Глава научно-исследовательской и инновационной организации министерства обороны Ирана Мохсен Фахризаде был убит террористами в результате теракта близ Тегерана 27 ноября.

Ранее верховный лидер Исламской революции аятолла Сейед Али Хаменеи в своем послании распорядился наказать всех лиц, причастных к этому теракту.