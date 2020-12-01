Тегеран, , 08:12 — REGNUM 30 ноября официальные лица Ирана и Йемена провели переговоры в йеменской столице Сане с целью изучения путей дальнейшего расширения двустороннего сотрудничества. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Переговоры состоялись между послом Ирана в Сане Хасаном Ирлу и министром высшего образования Йемена Хусейном Хазибом. Как сообщает йеменское информационное агентство SABA, стороны призвали пересмотреть и усовершенствовать документы о двустороннем научно-образовательном сотрудничестве.

Йеменский министр высоко оценил усилия иранского народа и правительства, а также Верховного Лидера Исламской революции аятоллы Сейеда Али Хаменеи по поддержке народа Йемена в борьбе с вражескими государствами.

Хазиб также отметил, что его страна приветствует инвестиции Ирана в образовательные проекты в Йемене.

Напомним, что Саудовская Аравия при поддержке девяти других арабских стран с 26 марта 2015 года проводит массированные атаки на Йемен, чтобы вернуть власть ушедшему в отставку президенту и не допустить прихода к власти йеменских революционных сил.