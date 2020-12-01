Тегеран, , 08:31 — REGNUM Министры иностранных дел Ирака и Азербайджана 29 ноября в отдельных телефонных разговорах со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом выразили соболезнования в связи с убийством иранского ученого-ядерщика. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Министр иностранных дел Ирака Фуад Хоссейн осудил убийство ведущего иранского ученого Мохсена Фахризаде и передал соболезнования иранскому правительству и народу в связи с его мученической кончиной.

В другом телефонном разговоре министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов выразил соболезнования в связи с мученической смертью Фахризаде и осудил теракт, в результате которого погиб известный иранский ученый.

Глава научно-исследовательской и инновационной организации министерства обороны Ирана Мохсен Фахризаде был убит террористами в результате теракта близ Тегерана 27 ноября.

Ранее верховный лидер Исламской революции аятолла Сейед Али Хаменеи в своем послании распорядился наказать всех лиц, причастных к этому теракту.