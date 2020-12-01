Вашингтон, , 01:23 — REGNUM Избирательная комиссия американского штата Висконсин объявила о победе кандидата от демократов Джо Байдена после пересчета голосов в округах Милуоки и Дейн. Об этом заявил глава регионального избиркома в ходе видеоконференции.

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Ранее штаб действующего президента США Дональда Трампа подал запрос о пересчете бюллетеней в штате Висконсин. При этом команда американского лидера перевела $3 млн для местных властей, чтобы провести эту процедуру.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 ноября президент США Дональд Трамп заявил о намерении оспорить результаты выборов в штате Висконсин. Он отметил, что судебный иск будет подан после пересчета голосов.

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