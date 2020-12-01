Тегеран, , 08:56 — REGNUM 29 ноября посол и постоянный представитель Исламской Республики Иран при Организации Объединенных Наций (ООН) Маджид Тахт Раванчи обвинил США и Израиль в убийстве иранского ученого Мохсена Фахризаде. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Раванчи отметил: «Я пишу, чтобы сообщить вам, что ранее, 27 ноября 2020 года, в городе Абсард провинции Тегеран известный иранский ученый Мохсен Фахризаде был убит в результате террористического акта».

В своем письме генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и председателю Совета Безопасности ООН Инге Ронде Кинг иранский представитель подчеркнул:

«Трусливое убийство Фахризаде с явными признаками причастности Израиля является еще одной отчаянной попыткой посеять хаос в нашем регионе, а также подорвать научно-техническое развитие Ирана».

Одной из последних заслуг Фахризаде стала его выдающаяся роль в разработке первого иранского тест-комплекта на выявление COVID-19, что является большим вкладом в национальные усилия по сдерживанию пандемии COVID-19 в то время, когда Иран находится под санкциями Соединенных Штатов.