Тегеран, , 09:09 — REGNUM Министерство иностранных дел Турции в своем заявлении осудило убийство иранского учёного Мохсена Фахризаде, являвшегося главой научно-исследовательской и инновационной организации при министерстве обороны Ирана. Об этом 30 ноября сообщило иранское агентство IRNA.

«Мы сожалеем, что иранский ученый Мохсен Фахризаде погиб в результате вооруженного нападения в Тегеране. Мы осуждаем это чудовищное убийство и передаём наши соболезнования правительству Ирана и семье погибшего», — сообщило министерство иностранных дел Турции.

«Турция выступает против всех видов попыток нарушить мир и спокойствие в регионе, а также терроризма, независимо от исполнителей или целей», — отмечалось далее в заявлении.

«В этой связи мы надеемся, что те, кто совершил эту акцию, будут найдены и привлечены к ответственности перед правосудием, при этом мы призываем все стороны действовать со здравым смыслом и сдержанностью, а также избегать попыток, которые приведут к эскалации напряженности в регионе», — отметили в МИД Турции.

Глава научно-исследовательской и инновационной организации министерства обороны Ирана Мохсен Фахризаде был убит террористами в результате теракта близ Тегерана 27 ноября.

Ранее верховный лидер Исламской революции аятолла Сейед Али Хаменеи в своем послании распорядился наказать всех лиц, причастных к этому теракту.