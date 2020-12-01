Тегеран, , 09:19 — REGNUM В ходе 47-й встречи министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества в Ниамее (Нигер) иранский представитель был избран в качестве члена Постоянной независимой комиссии по правам человека (IPHRC). Об этом 30 ноября сообщило иранское агентство IRNA.

Иранец Хоссейн Резвани был избран на четырехлетний срок (2021−2024 годы) в результате предпринятых дипломатических усилий и обширных консультаций перед заседанием генерального директората по правам человека министерства иностранных дел, набрав наибольшее количество голосов среди других кандидатов в члены этой комиссии от 18 азиатских государств-членов.

Постоянная независимая комиссия по правам человека Организации исламского сотрудничества является экспертным органом ОИС с консультативной функцией. Данный орган был утвержден в 2011 году в ходе 11-го саммита глав исламских стран, при этом его полноценная деятельность началась в 2017 году. Комиссия базируется в Джидде (Саудовская Аравия).