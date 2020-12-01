Финикс , США, , 01:13 — REGNUM Результаты голосования на выборах президента США в штате Аризона утверждены избирательной комиссией региона, сообщается на странице госсекретаря штата Кэти Хоббс в соцсети Facebook.

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Под документом о сертификации поставили подписи все члены совета избиркома. По итогам выборов победу одержал кандидат от демократов Джо Байден. Он обошел своего соперника — действующего главу Белого дома Дональда Трампа — на более чем 10 тысяч голосов.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 ноября Верховный суд американского штата отклонил иск группы республиканцев с требованием признать недействительными бюллетени, отправленные по почте в ходе выборов президента США.

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