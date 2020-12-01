Тегеран, , 00:43 — REGNUM Иранский физик-ядерщик Мохсен Фахризаде был убит при помощи автоматического стрелкового оружия, управляемого через спутник. Об этом со ссылкой на источник 30 ноября сообщает телеканал Al Alam.

«Оружие, использованное при убийстве мученика Фахризаде, было произведено Израилем и контролировалось через спутник», — приводит телеканал заявление источника.

По его словам, это преступление было совершено, «чтобы усилить давление на Иран, чтобы остановить ускоренное научное развитие, в котором мученик Фахризаде сыграл важную роль, особенно в области научных исследований».

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что к заговору, жертвой которого стал иранский физик-ядерщик Мохсен Фахризаде, причастны США, Израиль и Саудовская Аравия.

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