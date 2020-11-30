Белград, , 23:46 — REGNUM Чтобы понять причины, по которым между Сербией и Черногорией на прошедших выходных сначала внезапно вспыхнул, а потом утих дипломатический скандал, надо учесть момент, в который все это происходило. Такое мнение ИА REGNUM высказал политолог, научный сотрудник Института европейских исследований (Белград) Стеван Гайич.

Напомним, что 28 ноября МИД Черногории принял решение объявить персоной нон грата главу дипломатической миссии Сербии Владимира Божовича за то, что он назвал Подгорицкую скупщину (собрание народных представителей Черногории, которое состоялось в ноябре 1918 г. в Подгорице и на котором было принято решение об объединении с Сербией — ИА REGNUM), которую черногорские власти считают нелегитимным, «освобождением и свободной волей черногорского народа». В тот же день МИД Сербии решил выслать из страны посла Черногории Тарзана Милошевича. Уже на следующий день премьер-министр Сербии Анна Брнабич заявила о том, что Белград отменит решение о высылке Милошевича из Белграда, а президент Сербии Александр Вучич сообщил, что «дипломатические конвенции имеют значение, но жизнь и дружба с Черногорией важнее». Решение сербского руководства последовало сразу после комментария Европейской комиссии по поводу дипломатического скандала между Сербией и Черногорией, в котором подчеркивается, что «отношения добрососедства являются основой для продвижения стран на пути евроинтеграции».

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«Что касается самого повода для возникновения скандала — Подгорицкого собрания 1918 года, то это историческое событие может вызывать спор только по поводу того, каким способом это собрание было созвано. Но итог собрания — вхождение Черногории в единое сербское государство — это результат исторических чаяний народа, живущего на территории сегодняшней Черногории, которая тогда называлась Черногория и Холмы (Брда)», — рассказал политолог.

Тем не менее, полагает Гайич, оценка этого события со стороны сербского посла, которая расходится с мнением официальной Подгорицы — это всего лишь предлог.

«Я не могу утверждать это со стопроцентной уверенностью, но во всем этом скандале просматривается «режиссёрский почерк» президентов Черногории и Сербии — Мило Джукановича и Александра Вучича. Похожие сценарии Вучич ранее разыгрывал с бывшим лидером сепаратистского Косово Хашимом Тачи, когда они оба лоббировали проект разграничения между Сербией и Косово. Чтобы убедить сербскую и албанскую общественность в необходимости разграничения, они тогда время от времени инсценировали националистические инциденты», — рассказал Гайич.

По словам эксперта, теперь и Мило Джуканович и Александр Вучич имеют причины для того, чтобы действовать против правительства Здравко Кривокапича, которое на днях должно быть сформировано в Черногории.

«Я повторяю, это мои личные предположения, но мне кажется, что Вучич попытался найти оправдание для того, чтобы остаться в натянутых отношениях с Подгорицей. Кривокапич ранее заявил о том, что борьба против коррупции будет первостепенной задачей его «экспертного правительства»; также он заявлял о том, что Мило Джуканович участвует в строительстве элитного жилого комплекса «Белград на воде» в сербской столице, и что его коррупционные схемы задействованы и там. Мне кажется, что и Джукановичу, и Вучичу не все равно, что начнётся, когда в Черногории будет сформировано новое правительство, и когда некоторые ведомства окажутся под контролем людей, на которых они не могут повлиять», — допустил сербский политолог.

При этом Стеван Гайич считает решение Сербии о выдворении посла Черногории Тарзана Милошевича правильным с формально-правовой точки зрения, так как это обычная дипломатическая практика в подобных ситуациях.

«Вучич в очередной раз унизил Сербию. Он поспешил отменить это правильное решение, как только поступил сигнал от Европейской комиссии. Евросоюз не имеет формальных поводов для упреков в адрес Белграда, так как сербский МИД поступил в соответствии с международной конвенцией. Возможно, в подобной ситуации ЕС не сказал бы ни слова Франции, но статус Сербии по отношению к Брюсселю сегодня такой же, каким был по отношению к нему статус Конго, пока оно являлось бельгийской колонией. После первого сигнала из Брюсселя о том, что кандидаты на вступление в ЕС должны поддерживать хорошие отношения с соседями, Белград отменил оправданное, по сути, решение», — подытожил Стеван Гайич.

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