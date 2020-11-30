Тегеран, , 23:44 — REGNUM Три страны причастны к заговору, жертвой которого стал иранский физик-ядерщик Мохсен Фахризаде, сообщили 30 ноября в пресс-службе МИД Ирана.

В заявлении иранского министра иностранных дел Мохаммада Джавада Зарифа сказано, что в этом преступлении замешаны США, Израиль и Саудовская Аравия.

Он аргументировал свою позицию такими фактами как «срочные поездки» на Ближний Восток американского госсекретаря Майка Помпео, переговоры США с саудитами и израильтянами.

Также показательными, по мнению Зарифа, являются заявления израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Глава МИД Ирана указал, что инициаторами заговора являются страны, продвигающие политику максимального давления на Иран, которая провалилась, вот они и «стремятся использовать последние дни» президентства Дональда Трампа для разрушения обстановки, способствующей отмене санкций против Ирана.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, физик Фахризаде, офицер Корпуса стражей Исламской революции, погиб 27 ноября в ходе вооружённого нападения в Тегеране.

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