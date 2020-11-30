Париж, , 23:30 — REGNUM Во Франции всего за время пандемии умерли 52 731 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония». За последние сутки этот показатель увеличился на 408 пациентов. Об этом в понедельник, 30 ноября, свидетельствуют данные французской санитарной службы.

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По последним данным, за минувшие 24 часа во Франции было выявлено 4 005 новых случаев заражения SARS-CoV-2, общее число выявленных случаев инфицирования в стране превысило 2,222 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, с середины ноября во Франции падает количество заразившихся и погибших от SARS-CoV-2 в день.

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