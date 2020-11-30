Москва, , 23:06 — REGNUM Миротворческие подразделения будут подготовлены в каждом из пяти военных округов России в 2021 году, сообщает 30 ноября издание «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны РФ.

По информации издания, новая организационно-штатная структура и ее численность будет определена уже в 2020 году. На данный момент общие параметры таких группировок уже обозначены, осталось проработать вопросы технического характера.

В каждом из уже существующих военных округов, а также в составе Северного флота, который с 2021 года будет иметь аналогичный статус, будет подготовлен для миротворческой деятельности один мотострелковый батальон, авиационная эскадрилья, инженерно-саперная рота и медицинский отряд.

Также в качестве миротворцев будут подготовлены по одному батальону морской пехоты в Западном, Южном и Восточном округах, а на Северном флоте — десантно-штурмовой батальон.

В программу их подготовки будут включены английский язык, международное гуманитарное законодательство, методики досмотра автотранспорта, оборудования блокпостов, разрешения конфликтных ситуаций и взаимодействия с местным населением.

На сегодняшний день к выполнению таких задач подготовлены полностью укомплектованные контрактниками 15-я отдельная мотострелковая бригада Сухопутных войск и 31-я отдельная десантно-штурмовая бригада ВДВ, два батальона военной полиции ЮВО и медицинский отряд специального назначения госпиталя Бурденко.

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