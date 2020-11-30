Багдад, , 22:03 — REGNUM Один из высокопоставленных офицеров иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Муслим Шахдан убит беспилотником на границе Ирака с Сирией, сообщает 30 ноября телеканал RT Arabic.

По информации телеканала Al-Arabiya, вечером 29 ноября неопознанный беспилотник нанес удар по автомобилю, в котором находился Муслим Шахдан.

Утверждается, что удар был нанесен после того, как автомобиль Шахдана проехал через пограничный КПП «Аль-Каим». Кроме Шахдана погибли еще три человека, которые находились с ним в машине.

Официальных подтверждений этой информации нет.

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