История вопроса

10 ноября президенты России и Азербайджана, а также премьер-министр Армении подписали мирное соглашение, по итогам 45-дневной войны в Нагорном Карабахе. Азербайджан одержал военную победу над армянскими силами в Нагорном Карабахе. Существенная часть территории, которая ранее находилась под контролем армии НКР, перешла под контроль Азербайджана. По мирному соглашению, армянская сторона также передаст Азербайджану Кельбаджарский и Лачинский районы. Для гарантии мира Российская Федерация вводит в Нагорный Карабах миротворческие силы. Основу российского миротворческого контингента составят подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа. Российские миротворцы развернули пункты наблюдения на линии соприкосновения и обеспечивают безопасность движения по стратегическому Лачинскому коридору, обеспечивающему связь между Нагорным Карабахом и Арменией. Срок пребывания миротворческого контингента Российской Федерации — 5 лет с автоматическим продлением на очередные 5-летние периоды, если ни одна из сторон не заявит за 6 месяцев до истечения срока о намерении прекратить применение данного положения.