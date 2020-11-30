Степанакерт, 30 ноября 2020, 21:43 — REGNUM За последние сутки российские миротворцы сопроводили очередную колонну автобусов с беженцами, возвращающимися в Нагорный Карабах из Армении, сообщает 30 ноября пресс-служба Минобороны РФ.
В сопровождении российских военных автобусами из Еревана в Степанакерт доставлено 846 человек. Колонну автобусов сопровождали патрули российского миротворческого контингента и военной полиции.
Всего в Нагорный Карабах в сопровождении российских миротворцев с 10 ноября вернулось свыше 26 тыс. беженцев.
Как сообщало ИА REGNUM, бои в Нагорном Карабахе продолжались с 27 сентября до 10 ноября, когда в рамках договоренностей президента России, президента Азербайджана и премьер-министра Армении было объявлено полное прекращение всех военных действий и был развернут миротворческий контингент Российской Федерации.
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