Лондон, , 21:44 — REGNUM Правительство Великобритании разработала дорожную карту по поэтапному отказу от продукции компании Huawei, одним из ключевых пунктов которой является запрет на установку оборудования 5G на территории страны с сентября 2021 года.

Об этом 30 ноября 2020 года сообщает Райан Браун на сайте информационного агентства CNBC.

Ранее Вашингтон ввел санкции против Huawei, утверждая, что компания может помогать правительству Китая в сборое конфиденциальных данных. Со своей стороны, Huawei отрицает обвинения США.

В июле 2020 министр культуры Великобритании Оливер Дауден заявил, что операторы мобильной связи будут вынуждены прекратить закупку оборудования Huawei с конца 2020 года и полностью исключить оборудование фирмы из своей инфраструктуры к 2027 году.

Теперь Дауден разработал план действий по сокращению доли Huawei на британском рынке 5G до нуля.

Одной из ключевых мер является запрет на установку оборудования Huawei в сетях 5G с 30 сентября 2021 года. Тем не менее, операторам связи будет разрешено поддерживать оборудование Huawei, установленное до этой даты.

Между тем, Великобритания также собирается потратить £250 млн, чтобы помочь диверсифицировать свою цепочку поставок оборудования для 5G. Правительство создает исследовательский центр Национальной телекоммуникационной лаборатории и финансирует испытания оборудования совместно с японской фирмой NEC по разработке инновационной технологии для 5G.

«Сегодня я прокладываю четкий путь к полному отказу от поставщиков с высоким уровнем риска при создании наших сетей 5G, — говорится в заявлении Даудена. — Это будет сделано с помощью новых и беспрецедентных полномочий по выявлению и запрету на поставку телекоммуникационного оборудования, которое представляет угрозу нашей национальной безопасности».

Компания Huawei отказала журналистам CNBC в комментариях. Фирма уже предупредила об экономическом ущербе, который может нанести запрет Великобритании, утверждая, что это может задержать развертывание высокоскоростного Интернета 5G в стране на несколько лет.

30 ноября 2020 года Британские законодатели во втором чтении обсудят новый законопроект о безопасности связи, который содержит новые правила в отношении Huawei.

На прошлой неделе было объявлено, что британские телекоммуникационные компаниибудут оштрафованы на сумму до 10% от их доходов или 100 000 фунтов стерлингов в день, если они не будут соблюдать эти правила.

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