Париж, , 21:40 — REGNUM Избитый полицейскими в Париже чернокожий продюсер Мишель Зекле выразил «облегчение» по поводу того, что четверо его обидчиков были арестованы. Об этом в понедельник, 30 ноября, сообщает France Info.

Адвокат Зекле, Хафида-аль-Али, заявила журналистам, что «удовлетворена» арестом четырех полицейских, оскорбивших и избивших продюсера, и пояснила, что этот арест является «абсолютно оправданным».

Адвокат добавила, что ее клиент «испытал большое облегчение», так как, не будь «четких кадров с камер видеонаблюдения» и «нескольких свидетелей», теперь «под арестом находился бы он сам».

Как сообщало ИА REGNUM, 30 ноября администрация президента Франции Эммануэля Макрона в ходе телефонного разговора высказала поддержку главы государства музыкальному продюсеру Мишелю Зекле, избитому полицейскими в Париже 26 ноября.

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