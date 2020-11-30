Баку, , 21:00 — REGNUM Турецкие военные займутся разминированием территорий Карабаха, перешедших под контроль Баку, сообщает 30 ноября пресс-служба минобороны Азербайджана.

Отмечено, что они также организуют обучение азербайджанских саперных подразделений.

«Специалисты ВС Турции по обезвреживанию мин и самодельных взрывных устройств приступили к оказанию помощи азербайджанской армии на освобожденных от оккупации территориях. Турецкие военные специалисты проведут работу по разминированию и очистке этих территорий от взрывных устройств, а также организуют учебные занятия для наших инженерных подразделений», — указано в сообщении минобороны Азербайджана.

Как сообщало ИА REGNUM, бои в Карабахе продолжались с 27 сентября по 10 ноября, пока лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян не подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. В рамках этого документа на линию соприкосновения и в Лачинский коридор, соединяющий Карабах с Арменией, введены российские миротворцы.

Об участии турецких военных в миротворческой операции, как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, «речи не шло».

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