Ярославль, 30 ноября 2020, 20:49 — REGNUM Губернатор Ярославской области отреагировал на ситуацию с выплатами по программе «Развитие сельских территорий». Как ранее сообщало ИА REGNUM, проверка Контрольно-счетной палаты выявила, что ряд субсидий сельским жителям выдавались неправомерно. После этого чиновники и прокуратура начали взыскивать у получателей деньги через суды.
Широкую огласку историю получила после видеообращения врача Ярославской ЦРБ Анны Балашовой, у которой чиновники потребовали вернуть более миллиона рублей, выданных на улучшение жилищных условий для сельских докторов. Женщина работает в сельской больнице, на субсидию построила дом в сельской местности и не понимает, почему должна отвечать за ошибку чиновников. Не понимает этого и губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.
ИА REGNUM будет следить за развитием событий.
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