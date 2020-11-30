Тюмень, , 20:41 — REGNUM В правительстве Тюменской области новое назначение. Главой регионального департамента жилищно-коммунального хозяйства назначен Мугаммир Галиуллин, сообщает пресс-служба главы региона.

Мугаммир Галиуллин ранее возглавлял «Тюмень Водоканал». Он начал свою трудовую деятельность после службы в Советской Армии в августе 1979 года оператором по добыче нефти и газа в нефтегазодобывающем управлении «Туймазанефть». Галиуллин был начальником центральной инженерно-технологической службы Самотлорского нефтегазодобывающего управления № 2. Благодаря его усилиям на должности генерального директора компании «Тюмень Водоканал» было подписано концессионное соглашение по развитию и модернизации систем водоснабжения и водоотведения города Тюмени.

Напомним, прежний руководитель департамента ЖКХ Тюменской области Антон Фирсов был уволен 25 сентября 2020 года.