Париж, , 20:33 — REGNUM С середины ноября во Франции падает количество заразившихся и погибших от SARS-CoV-2 в день. Об этом в понедельник, 30 ноября, сообщает Le Figaro.

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29 ноября во Франции заболели коронавирусом 9 784 человека, что существенно ниже, чем 28 ноября, когда было зарегистрировано 12 580 случаев. Журналисты добавляют, что 29 ноября от коронавируса погибли 198 человек, в то время как днем ранее этот показатель составил 213 пациентов.

Всего во Франции от вируса SARS-CoV-2 умерли 52 325 человек, а заразились — 2,218 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 ноября во Франции от заболевания COVID-19 скончался известный журналист и писательЖан-Луи Серван-Шрейбер. Благодаря его деятельность в редакции Psychologies, популярность журнала увеличилась в пять раз.

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