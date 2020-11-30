Калуга, , 20:27 — REGNUM Сегодня, 30 ноября, губернатор Калужской области Владислав Шапша выступил в онлайн-режиме на подиумной дискуссии «Муниципальное и региональное сотрудничество «Между кризисом и надеждой: Муниципальные и региональные стратегии во время пандемии», которая прошла в рамках Германо-российского форума, посвященного памяти 75-летия окончания Второй мировой войны. Ее участниками также стали заместитель губернатора Калужской области Владимир Потемкин, обер-бургомистр города Эссена Томас Куфен, городской голова Калуги Дмитрий Денисов, представители других регионов России и Германии.

В Калуге обсудили сотрудничество с немецкими регионами в период пандемии Пресс-служба правительства Калужской области

Тема обсуждения — сотрудничество между немецкими и российскими регионами и муниципалитетами в период пандемии: организационные проблемы, контакты с гражданами, взгляд на следующую конференцию городов-партнеров в Калуге. По словам Владислава Шапши, сотрудничество между регионами и городами России и Германии имеет большое значение для развития отношений между странами. Калуга, которая в числе первых из советских городов еще в 1969 году установила побратимские связи с немецким Зулем. Калужскую область и Германию связывает многолетнее успешное сотрудничество в разных сферах. В регионе работают более 20 немецких компаний. Товарооборот между областью и республикой в 2019 году составил 1 миллиард 482 миллиона 400 тысяч долларов США.

В Калуге обсудили сотрудничество с немецкими регионами в период пандемии Пресс-служба правительства Калужской области

Вопросы укрепления российско-германских отношений, обмена опытом в области социального и экономического развития, установление новых деловых контактов должны стать центральными для XVI Конференции городов-партнёров России и Германии, проведение которой запланировано в июне 2021 года в Калуге.

Владислав Шапша выразил надежду, что период пандемии закончится, и пригласил всех участников дискуссии собраться на конференции в следующем году в Калуге лично.

В Калуге обсудили сотрудничество с немецкими регионами в период пандемии Пресс-служба правительства Калужской области

«Пандемия заставила отказаться от прямых международных контактов. Но это никак не сказывается на нашем стремлении продолжать диалог, делать шаги, которые будут способствовать росту торговли, росту инвестиций, расширению промышленной и технологической кооперации. Наши немецкие партнеры выступают за продолжение сотрудничества, многие расширяют производства, увеличивают мощности. И со всеми мы находимся в постоянном контакте. Нам по силам поднять на более высокий уровень наше межрегиональное партнерство», — подчеркнул губернатор.