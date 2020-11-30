Киев, , 20:16 — REGNUM Власти Львова не намерены вводить локдаун на новогодние праздники, даже если такое решение примет правительство Украины.

Об этом сегодня, 30 ноября, заявил на брифинге мэр Львова Андрей Садовый, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Садовый заявил, что правительство еще не решило, как локдаун будет выглядеть — «но он должно быть индивидуальным и учитывать специфику каждого региона».

«Например, мы понимаем, что Рождество отменить нельзя, ведь у нас в это время всегда есть особая атмосфера во Львове. Очень много людей хотят ее увидеть, и это нужно учесть, потому что никакие запреты действовать не будут», — подчеркнул мэр.

Садовый отметил, что жесткие ограничения на праздники могут быть очень большим ударом по экономике города.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня сразу несколько политиков и СМИ сообщили, что правительство Украины готово объявить полный локдаун на все новогодние праздники, с 24 декабря по 15 января.

Также стоит отметить, что Львов фактически не подчинился решению правительства о карантине выходного дня, который действовал на Украине в ноябре.

«Карантин выходного дня, по моему мнению, — это ерунда. Мы были, есть и будем вместе с вами, ни одного неразумного решения город принимать не будет», — объявил мэр сразу после решения правительства.