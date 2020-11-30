Донецк, , 20:15 — REGNUM Обстрелу со стороны ВСУ подверглось село Коминтерново (ДНР), сообщает 30 ноября Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

Солдаты ВСУ Mil.gov.ua

Украинская сторона открыла огонь в 15:35 мск со стороны села Талаковка. Произведено шесть выстрелов с боевой машины пехоты (БМП-1), кроме того, ВСУ пременили стрелковое оружие.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 29 ноября, ВСУ обстреляли район села Весёлого (ДНР).

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