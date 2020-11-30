Киев, , 19:59 — REGNUM Помощь со стороны МВФ абсолютно не является победой для украинцев, как считают некоторые политики, заявил в эфире украинского телевидения 30 ноября глава комитета Рады по вопросам финансов, один из лидеров «Слуги народа» Даниил Гетманцев.

Соратник Зеленского напомнил, что МВФ дает кредит только тем странам, которые имеют структурные проблемы — и в экономике, и в государственном управлении, и вообще в обществе.

«Это признание того, что мы — страна с огромными проблемами. МВФ в этот период времени дает нам возможность привлечь кредиты, привлечь средства под финансирование тех долгов, которые у нас есть сейчас, под относительно небольшие проценты. Это очень важно для нас, потому что мы должны удешевить наш государственный долг», — заявил Гетманцев.

Вместе с тем он четко заявил, что до конца нынешнего года Киев уже не получит следующий кредитный транш от Фонда. Под вопросом находится даже прибытие на Украину миссии МВФ, которая осуществляет оценку выполненных «структурных маяков», что является первым шагом для выделения транша.

ИА REGNUM напоминает, что ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что, по самому вероятному сценарию, Киеву удастся в текущем году лишь договориться о визите миссии МВФ, а средства, возможно, получить лишь в следующем году.

Украина и МВФ согласовали новую программу сотрудничества на 5 млрд долларов в июне этого года. Первый транш в размере 2 млрд стране был выплачен сразу же, а остальная сумма «зависла».