Москва, , 19:50 — REGNUM Внесенные президентом РФ Владимиром Путиным в Госдуму поправки позволят создать в сфере государственного управления России дополнительную защиту от давления извне. Как передает корреспондент ИА REGNUM 30 ноября, об этом заявил глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарёв («Единая Россия»).

Государственная Дума Иван Шилов © ИА REGNUM

«Граждане России должны быть уверены, что при реализации государственной политики и принятии судьбоносных для страны решений чиновники не находятся под влиянием зарубежных «доброжелателей» и не действуют в интересах другого государства», — отметил Пискарёв.

Законопроект о запрете госслужащим, муниципальным служащим, военным, губернаторам, дипломатам иметь двойное гражданство внес в Госдуму президент РФ. Запрет распространяется на должности, для замещения которых требуется оформление допуска к государственной тайне. Если перевести такого сотрудника на не подпадающую под действие новой нормы должность невозможно, он должен быть уволен.

Поправки внесены в рамках реализации новых положений Конституции.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин внёс в Госдуму законопроект о запретах для имеющих два гражданства