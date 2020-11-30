Киев, , 19:45 — REGNUM Нападение на журналистку украинского телеканала NewsOne и отсутствие какой-либо реакции на это происшествие со стороны президента Владимира Зеленского в очередной раз подтверждают, что официальная власть в Киеве продолжает потакать уличному насилию национал-радикалов.

Об этом говорится в заявлении партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», обнародованном сегодня, 30 ноября.

ИА REGNUM напоминает, что 28 ноября в Киеве, во время освещения траурных мероприятий по случаю дня памяти жертв голодоморов, неизвестный молодчик в маске напал на журналистку телеканала NewsOne Виолетту Товкес прямо во время прямого эфира. Инцидент получил широкий резонанс и вызвал решительное осуждение в обществе, но при этом президент Украины Владимир Зеленский никак на него не отреагировал.

«Ни президент Зеленский, ни его окружение, которое готовило участие главы государства в данном мероприятии, никак не отреагировали на этот возмутительный случай препятствования журналистской деятельности, являющийся уголовным преступлением, — ни сразу, ни через несколько дней после происшествия», — говорится в заявлении ОПЗЖ.

Также в обращении отмечается, что ситуация, которая имела место 28 ноября, является следствием тотальной безнаказанности национал-радикалов, которые неоднократно нападали на журналистов и представителей оппозиционных общественных организаций.

«Насилие в отношении журналистов продолжается потому, что в Украине нет прецедентов наказания за преступления против работников массмедиа. Убийства и нападения на журналистов, блокирование их работы, угрозы сотрудникам, поджоги и обстрел из гранатомета телеканала «‎112 Украина», на который президент также не посчитал нужным реагировать, стали нормой в нашей стране. И этот пожар насилия раздувает сама власть, освобождая из-под стражи и откровенно покрывая преступников, как это было с представителями «‎Нацкорпуса», которые на трассе Киев — Харьков обстреляли автобус с членами организации «‎Патриоты — За жизнь«‎, зверски избивали и пытались сжечь заживо его пассажиров», — подчеркнули в партии.

В ОПЗЖ уверены, что таким образом Зеленский продолжает политику Порошенко по преследованию инакомыслящих и предает своих избирателей.

«Отсутствие понимания важности свободы слова и защиты общественного порядка стало визитной карточной нынешней власти. Это не только невыполнение предвыборных обещаний самим Зеленским и его партией «‎Слуга народа«‎, но и прямое предательство интересов и надежд 73% избирателей, которые доверили ему судьбу страны», — подчеркивается в заявлении ОПЗЖ.

ИА REGNUM напоминает, что сама Товкес рассказала, что нападающий повредил ей руку. «Важно то, что я осталась жива, но немного болит рука. У меня сейчас нормальное состояние. Конечно, немного болит рука, потому что удар был такой, достаточно сильный, когда выбивали лампадку», — заявила журналист.

До этого глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук сообщил, что власть Зеленского, продолжающая политику поддержки неонацистских группировок, «должна отправиться на свалку истории».