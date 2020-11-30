Пекин, , 19:13 — REGNUM Китай возмущен действиями американской стороны по притеснению членов КПК из состава экипажей морских и воздушных судов, посещающих США. Об этом 30 ноября сообщает Синьхуа со ссылкой на заявление официального представители МИД КНР Хуа Чуньин.

Дипломат потребовала прекратить провокации американских правоохранительных органов, которые до определенного времени проверяли и запрашивали информацию о членах китайских экипажей. Назвав подобные действия проявлением маккартизма, Хуа Чуньин отметила, что это не что иное, как проведение в жизнь политики «сдерживания Китая», которая противоречит расширению дружественных обменов между двумя странами. По ее словам, американской стороне сделано представление, и если она продолжить упорствовать в данном вопросе, Пекин примет ответные меры.