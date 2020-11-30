Челябинск, , 19:10 — REGNUM В Челябинской области на 2021 год запланировано увеличение расходов на здравоохранение. Об этом заявил губернатор Алексей Текслер.

Также ожидается рост расходов на сферу образования и на выплату социальных обязательств, дополнительно направят деньги на переселение граждан из аварийного жилья и т. д.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году доходная часть бюджета ожидается на отметке 185,5 млрд рублей. Расходы же запланированы в размере 208 млрд рублей. А дефицит возможен в сумме 22,5 млрд.