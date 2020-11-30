Пекин, , 19:06 — REGNUM Китай осуждает теракт против иранского физика-атомщика Мохсена Фахризаде, который привел к его гибели, и выражает надежду на тщательное расследование данного инцидента. Об этом 30 ноября сообщает Синьхуа со ссылкой на заявление официального представители МИД КНР Хуа Чуньин.

Пекин выступает против любого усиления региональной напряженности, подрывающей мир и стабильность, и выступает за совместные действия всех стран по искоренению терроризма.

Агентство уточняет, что физик, считающийся «отцом иранской бомбы», был убит вблизи Тегерана в результате нападения вооруженных террористов.