Минск, , 18:52 — REGNUM 2021 году будет тяжелее нынешнего. Об этом 30 ноября в Минске заявил Александр Лукашенко в ходе переговоров с председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии, бывшим главой белорусского правительства Михаилом Мясниковичем.

«Выход из этой ситуации будет очень тяжелый. Тем более началось противоборство, фактически идет неприкрытая экономическая война с переходом на не просто дипломатическую элиту в средствах массовой информации, но уже и горячим запахло. Я приводил совсем недавно эти факты: замашки отдельных наших соседей под прикрытием отдельных неслабых государств и их цели. Поэтому очень серьезная обстановка вокруг, и нам бы обсудить эти проблем с глазу на глаз», — рассказал Лукашенко о предстоящей встрече с лидерами ЕАЭС.

На 11 декабря намечено заседание Высшего Евразийского экономического совета. По словам Лукашенко, повестка весьма насыщенная. Среди вопросов — стоимость транзита российского газа через Белоруссию.

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«Повестка дня определена. Вы знаете мою позицию, да и Белоруссии вообще. Нам бы пора повстречаться с глазу на глаз (не по телевизору, а поговорить в открытую), потому что куча проблем: от военных, военно-политических до экономических, — сообщил он. — Тем более очень тяжелый год. Такого, наверное, и вы не помните. Но то ли еще будет».