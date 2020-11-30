Тобольск, Тюменская область, , 18:43 — REGNUM Президент России Владимир Путин совершит рабочую поездку в Тюменскую область 1 декабря 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Тобольск (сс) Óðinn

Глава государства посетит историческую столицу Западной Сибири — город Тобольск. Владимира Путина ждут на предприятии «ЗапСибНефтеХим» — крупнейшем нефтехимическом комплексе России. Данное подразделение «Сибура» входит в пятёрку самых масштабных производств данного типа с суммарной мощностью два миллиона тонн полимеров в год.

Владимир Путин также проведёт по видео-конференц-связи совещание по стратегическому развитию нефтегазохимической отрасли страны. Запланирована отдельная встреча с губернатором Тюменской области Александром Моором.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, это будет третий по счёту приезд президента России в историческую столицу Западной Сибири. Первый раз он был в Тобольске в марте 2003 года, второй — в октябре 2013 года.

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