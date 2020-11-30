Нью-Йорк, США, , 18:40 — REGNUM Двугосударственное решение вопроса Палестины продвигается плохо, сообщил 30 ноября журналистам Генсек ООН Антониу Гутерреш.

Гутерреш «Перспективы жизнеспособного двугосударственного решения становятся все более отдалёнными».

Как отметил Генсек организации, проблемы создают такие действия, как «расширение незаконных поселений» на территории Палестины, «рост масштабов разрушения палестинских домов и зданий, насилие и продолжающиеся боевые действия».

Он отметил, что как руководство Израиля, так и Палестины ответственны «за использование всех возможностей для восстановления надежды в достижении двугосударственного решения».

По словам Гутерреша, конфликт Израиля и Палестины нужно преодолевать в соответствии с резолюциями СБ ООН, а также теми соглашениями, которые предусматривают «создание двух государств — мирно сосуществующих Израиля и Палестины в границах 1967 г. и столицами в Иерусалиме».

Он резюмировал, что Палестина и Израиль должны возобновлять диалог по мирному урегулированию.

Напомним, создание двух государств — еврейского и арабского — предусматривал План ООН по разделу Палестины (принят 29 ноября 1947 года), прописанный в резолюции № 181 ГА ООН.

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