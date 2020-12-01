Москва, , 08:10 — REGNUM Заявление врача Кевина О’Коннора о том, что у кандидата в президенты США Джозефа Байдена диагностировано два небольших перелома стопы после того, как он неудачно упал, вызвало реакцию в интернете. Граждане оставили свои комментарии 30 ноября в сервисе «Яндекс.Новости».

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Многие комментаторы указали на то, что к политикам Советского Союза постоянно выдвигалась одна большая претензия — их возраст. Теперь же сами Соединённые Штаты попали в ловушку политиков, чей возраст ставит под вопрос их возможность управлять страной, считают люди.

«Играл с собакой и вывихнул лодыжку. Вёл телефонные переговоры и сломал руку. Поднимался по трапу самолёта и не поднялся. Давал интервью и заснул. Говорил о сыне и перепутал его с внучкой. Проснулся и не смог вспомнить своё имя. Всё нормально, американским президентам так можно, это в СССР у вождей была проблема с геронтологией, а в США нет, не слышали», — пишет пользователь «****».

Ряд пользователей предположили, что данные переломы могут быть недобрым знаком. Люди уверены, что это указывает на махинации, которые применялись во время голосования за президента США, в том числе использование «мёртвых душ».

«Некоторые сразу сказали бы, что это плохой знак. И правильно, нечего было гнать на голосование покойничков. Вот они и рассердились», — написала Nadezda V.

Большинство граждан сошлось во мнении, что возраст Байдена, которому исполнилось 78 лет, является негативным качеством для политика, ответственного за судьбу не только своего государства, но и всего остального мира.

«Куда же они лезут-то? Здоровья на две затяжки осталось, а денег, как у дурака махорки! Нет, порулить надо… Старики-затейники», — пишет Сергей С.

Напомним, 30 ноября врач Кевин О’Коннор заявил о том, что у кандидата в президенты США Джозефа Байдена диагностировано два небольших перелома стопы после того, как он неудачно упал.